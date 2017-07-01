Aynı yerde ikinci kaza

Edinilen bilgiye göre, Cide Uğurlu köyünde meydana gelen kazada kamyonla otomobil çarpıştı. 75 DC 413 plakalı kamyonla 37 NZ 062 plakalı otomobil, bir hafta önce bir tır ile aracın çarpıştığı aynı yerde çarpıştılar. Kaza sonrası otomobilde bulunan bir kişi yaralanırken, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası açıklamada bulunan Uğurlu köyü sakinleri, yaşanan her iki kazanında virajlı yolun kenarına dikilen ceviz ağaçlarının yaprak açmasıyla görüş alanını daralttığı için meydana geldiğini belirterek, ağaçların kaldırılmasını talep ettiler. Bu arada ailesine ziyaret için Cide Denizkonak köyündeki evinde olan Kastamonu Milletvekili Murat Demir, kaza alanına gelerek incelemelerde bulundu. Demir’in yetkililere talimat vererek kazaya neden olan ceviz ağaçlarının başka kazalara sebebiyet vermemesi için kaldırılmasını istediği öğrenildi.