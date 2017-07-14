Aynı yargıçtan Donald Trump'a bir tokat daha!

Daha önce Mart ayında Trump'ın vize yasağı kararnamesini iptal eden Federal Yargıç Derrick Watson, bu kez yürürlüğe konulan düzenlemeyi sınırlandırdı.

AKRABALARINI REFERANS GÖSTEREBİLECEK

Karara göre, vize başvurularında aile bağları aranan Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı altı ülke vatandaşları, artık büyükanne, büyükbaba ve diğer akrabaları da referans gösterebilecek. Böylece, büyükbaba, babaanne, anneanne, kuzen, amca, yeğen, teyze, bacanak, görümce ya da daha farklı aile bağları olan kişiler ABD'ye girebilecek.

Mevcut uygulama, anne-baba, çocuk, yetişkin kız ve erkek evlatlar, damat, gelin ya da Amerika’da bulunan kardeşi kapsıyordu.

Haziran ayında hayata geçen vize yasakları, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarını hedef alıyor.