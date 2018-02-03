Aynı yalanı tekrarladı! Boğazı kesilen...

Bugün başlayan ve 2 gün sürecek olan CHP 36. Olağan Kurultayı'nda konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, skandal ifadeler kullandı.

Konuşma sırasında DHKP-C'li Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya selam gönderen CHP lideri, "Nuriye ve Semih'in haklarını savunmak bizim namus borcmuzudur" dedikten sonra lafı 15 Temmuz'a getirdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ ile olan bağlantıları ortaya çıkan ve cezaevine giren gazetecileri de unutmayan Kılıçdaroğlu, "Cezaevindeki gazetecilere de selam olsun" dedi.

Bu sırada köprüdeki darbecilerden de bahseden Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz gecesi boğazı kesilerek ya da öldürülen askerlerin hukukunu savunmak namus borcumuzdur." ifadelerini kullandı.