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Aynı yalanı tekrarladı! Boğazı kesilen...

CHP 36. Olağan Kurultayı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşma sırasında skandal bir ifade kullandı. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi askerlerin boğazlarının kesildiği yalanını tekrarlayarak, "Onların hesabını sormak bizim boynumuzun borcudur" dedi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 12:38
Aynı yalanı tekrarladı! Boğazı kesilen...

Bugün başlayan ve 2 gün sürecek olan CHP 36. Olağan Kurultayı'nda konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, skandal ifadeler kullandı. 

Konuşma sırasında DHKP-C'li Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya selam gönderen CHP lideri, "Nuriye ve Semih'in haklarını savunmak bizim namus borcmuzudur" dedikten sonra lafı 15 Temmuz'a getirdi. 

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ ile olan bağlantıları ortaya çıkan ve cezaevine giren gazetecileri de unutmayan Kılıçdaroğlu, "Cezaevindeki gazetecilere de selam olsun" dedi. 

Bu sırada köprüdeki darbecilerden de bahseden Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz gecesi boğazı kesilerek ya da öldürülen askerlerin hukukunu savunmak namus borcumuzdur." ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 12:38
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • SerifSerif29 dk önce
    Hangi namus ve şeref?????????
  • EoEo45 dk önce
    .... Kılıçdaroğlu nıye hapıshanedekı gazetecılere slm göndererıyorsun ... gıt kendın yat onların yerıne
  • OrhanOrhan49 dk önce
    Ulan keMAL
  • AbdoAbdo1 sa önce
    ...dhkp c. Nedir terorist demektir. Yani chpkk olduğunun ispatıdır. Hala sana oy veren varsa bu ülkenin vatandaşı olamaz hiristiyan partisi olmuş chpkk sın
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    bu chp den CACIK olmaz, 90 yıldır hep aynı, YALAN,İFTİRA,HAİNLİK,din düşmanlığı, yolsuzluk hiç değişmedi, bundan sonrada değişmez
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