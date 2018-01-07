Aynı sokak... Birer gün ara... 2 ceset

Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak’ta, dün bulunan cesetle ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin daha kayıp olduğunu tespit etti. Araştırmalarını dün cesedin bulunduğu sokakta sürdüren ekipler, Afganistan uyruklu olduğu sanılan 50 yaşlarındaki erkeğin cesedinin bulunduğu evin bitişiğinde arama yaptı.

Yaklaşık 10 yıldır boş olan metruk evdeki aramada, yabancı uyruklu ve 18 yaşında olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu. Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedin bulunduğu sokağı giriş- çıkışa kapadı.

Mahallede bir gün arayla iki cesedin bulunması vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin sürdürdüğü belirtildi.