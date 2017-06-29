Aynı otomobili ikinci kez soyan hırsız yakalandı

Son günlerde araçlardan hırsızlık ihbarlarının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü özel ekip kuruldu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, 4 kişilik bir grubun araçlardan hırsızlık yaptığını tespit edildi. Şüphelilerden Ali B., Hüseyin D. ve Suriye uyruklu Esad D. yakalanarak gözaltına aldı. 19 yaşındaki Can K.’yı yakalamak için yürütülen çalışma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi Ekipleri saat 23.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Sahipata Caddesi üzerinde aranan şüpheliyi kovalamaca sonrası yakaladı. Daha önce hırsızlık yaptığı otomobilden yeniden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.