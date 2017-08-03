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Aynı noktada 2 saatte 2 kaza: 4 yaralı

Gümüşhane-Bayburt karayolundaki aynı noktada sabah saatlerinde 2 saat arayla meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:38
Aynı noktada 2 saatte 2 kaza: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza sabah 07.00 sıralarında gerçekleşti. Karayolunun Kazım Karabekir Caddesi İl Müftülüğü önü hizasında gerçekleşen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda büyük oranda maddi hasar meydana gelirken 4 kişi yaralandı. Sürücüleri belirlenemeyen 61 TU 825 ve 29 DA 565 plakalı otomobilleri karıştığı kazada yaralanan Hatice Okur, Halim Yayır, Hakan Yaldız ve Shahid İabal Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bu kazadan 2 saat sonra yine aynı noktada bu kez fındık işçilerini taşıyan minibüs kamyonetle çarpıştı. 29 AE 999 plakalı kamyonet ve 06 BY 1021 plakalı minibüsün karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.

Daha önce de çok sayıda yaralanmalı ve maddi hasarlı kazanın meydana geldiği bölgede iki saat arayla meydana gelen 2 kazanın birbirine 20 metre mesafede gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:38
  1. Gümüş
  2. Gümüşhane
  3. Bayburt
  4. Kazım Karabekir
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