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Aynı anda 244 kişi serbest bırakıldı

Nijerya ordusunun yakaladığı ancak gözaltındayken pişman olduklarını söyleyen 244 Boko Haram örgütü üyesi serbest bırakıldı.

16 Ocak 2018 Salı 16:43
Aynı anda 244 kişi serbest bırakıldı

Nijerya'da Boko Haram örgütüne karşı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 244 örgüt üyesi serbest bırakıldı.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, Borno eyaletinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 56'sı kadın, 70'i çocuk 244 örgüt üyesinin salıverildiği bildirildi.

Topluma kazandırma ve rehabilitasyon programına dahil olduktan sonra serbest bırakılanların örgüt üyeliğinden dolayı pişman olan kişilerden oluştuğu belirtildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda askeri birlikler tarafından son aylarda düzenlenen etkili operasyonlarda binlerce Boko Haram üyesi teslim olmuştu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 16:43
  1. Nijerya
  2. Boko Haram
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