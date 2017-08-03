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Aynı aileden 5 kişi böcek ilacından zehirlendi

Ankara’da evini ilaçlatan kadın ve 4 çocuğu kokudan etkilenerek zehirlendi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:05
Aynı aileden 5 kişi böcek ilacından zehirlendi

Alınan bilgilere göre, bir süre önce çocuklarıyla birlikte Yenimahalle ilçesi Kızılcahamam Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine taşınan Emel D. (37), evi bit ve pirelere karşı ilaçlattı. İlaçlamak için gelen ekipler, ev halkına yarım saat bekledikten sonra daireye girebileceklerini söyledi. Gece saatlerinde Emel D. ile çocukları Hasret (18), Baran (16), Selvinaz (2) ve 8 aylık bebeği Efe Tahsin rahatsızlandı.

Emel D.’nin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emel D. ve çocukları, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, apartmandaki diğer dairelerde de zehirlenenlerin olabileceği ihtimaline karşı kapıları tek tek çalarak kontrol etti. (CNR-FT)

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:05
  1. Ankara
  2. Yenimahalle
  3. Gülhane
  4. Kızılcahamam
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