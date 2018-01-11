AYM'nin tahliye kararı verdiği Mehmet Altan ve Şahin Alpay için flaş karar!

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından durumu yeniden değerlendirilen Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından durumunu yeniden değerlendirdiği, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının da sanık olarak bulunduğu davada tutuklu yargılanan gazeteci Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

MEHMET ALTAN'IN DA TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Öte yandan AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Gazeteci Mehmet Altan hakkında da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi.