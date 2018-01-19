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AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay Kararı, Resmi Gazete'de

AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay Kararı, Resmi Gazete'de

19 Ocak 2018 Cuma 09:11
AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay Kararı, Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin, FETÖ'den tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkı ile "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine ilişkin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

GEREKÇELİ KARAR RESMİ GAZETE'DE

Anayasa Mahkemesinin (AYM), FETÖ'den tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda verdiği hak ihlali kararlarının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM, "HAK İHLALİ" OLDUĞUNA KARAR VERMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, Alpay ve Altan'ın tutuklamanın hukuki olmaması gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvurulara yönelik "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkı ile "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

Gerekçeli kararı aynı gün Yüksek Mahkemenin internet sitesinde yayınlanmıştı. Karar, bugün Resmi Gazete'de de yayımlandı.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Söz konusu ihlal kararları oy çokluğuyla alınırken, Mehmet Altan hakkındaki kararın bir örneğinin, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine, Alpay hakkındaki kararın bir örneğinin ise ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedilmişti.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 09:11
  1. FETÖ
  2. Şahin Alpay
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