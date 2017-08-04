AYM'den OHAL kararı

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, OHAL konusunda yapılan 70 bin 771 başvurunun iç hukuk tüketilmediği için reddedildi bildirildi.

AYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından, OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki başvurulara ilişkin olarak, toplam 70.771 başvuru, 685 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Komisyon) ve/veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunmuş ve bu kararların başvuruculara tebliğ işlemleri yapılmıştır."