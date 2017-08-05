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AYM'den OHAL başvurusu için açıklama

Anayasa Mahkemesinden OHAL başvurusu için açıklamayapıldı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:49
AYM'den OHAL başvurusu için açıklama

Anayasa Mahkemesi, 70 bin 771 adet OHAL kapsamındaki bireysel başvuruların kabul edilemez olduğuna ilişkin olarak tebligatları yapmaya başladığını duyurdu.

 Anayasa Mahkemesi tarafından, OHAL KHK'ları ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idariişlemler hakkındaki başvurulara ilişkin olarak, toplam 70.771 başvuru, 685 sayılı KHK'nın 1. maddesiyle kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Komisyon) ve/veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunmuş ve bu kararların başvuruculara tebliğ işlemleri yapılmıştır. Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular 685 sayılı KHK'nın geçici 1. maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamına girmediğinden (bkz. Sait Orçan, B. No: 2016/29085, 19/7/2017; Ramazan Korkmaz, B. No: 2016/36550, 19/7/2017; Remziye Duman, B. No: 2016/25923, 20/7/2017) OHAL KHK'ları ile doğrudan yapılan işlemlere yönelik başvurular resen Komisyona gönderilmeyecektir. 685 sayılı KHK'nın 7. maddesinde, Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan KHK'larla ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan KHK'larla ilgili olarak ise Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde Komisyona başvuru yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle OHAL KHK'ları ile doğrudan yapılan işlemlere ilişkin olarak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan başvurucuların, Komisyona başvuru usulünü düzenleyen kurallara uygun olarak kendi durumlarını değerlendirip -gerek duymaları halinde- Komisyona başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı


Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:49
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. OHAL uygulaması
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