Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AYM'den OHAL başvurularına ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), olağanüstü hale (OHAL) ilişkin kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile mağdur olunduğu iddiasıyla yapılan 3 ayrı başvuruyu "kabul edilemez" buldu.

25 Temmuz 2017 Salı 19:11
AYM'den OHAL başvurularına ret

Anayasa Mahkemesi, OHAL KHK'ları ile mağdur olunduğu iddiasıyla yapılan 3 ayrı başvuruyu "kabul edilemez" buldu.

Alınan bilgiye göre, KHK ile ihraç edilen öğretmen, yurt dışında burslu okurken ilişiği kesilen öğrenci ile çalıştığı dershanenin kapatılması nedeniyle işsiz kaldığını belirten kişi, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, başvuruların kabul edilemez olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesinin, KHK'lara ilişkin diğer başvurulara da yol gösterecek kararlarında, OHAL Komisyonunun kurulmasıyla bireysel başvurunun bu konuda ikincil hukuk yolu haline geldiği bildirildi.

Kararlarda, sonradan da oluşturulsa birincil yol eğer etkiliyse bu yolun kullanılması gerektiğine vurgu yapıldı ve bu kapsamda bireysel başvurunun ikincil bir hukuk yolu olduğu belirtilerek, OHAL Komisyonuna başvuru yapılması gerektiği belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 19:11
  1. ohal aym
  2. aym
  3. anayasa mahkemesi
  4. ohal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte, Hizbullah'ın kirli oyunu
    1. İşte, Hizbullah'ın kirli oyunu
    2. İki bakandan Avrupa'ya ders!
    3. O komutan Halep'te öldürüldü
    4. Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu!
    5. AYM'den OHAL başvurularına ret
    6. Bir deprem de Bursa'da!
    7. Bir deprem de Gemlik'te
    8. 'Ölmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı..
    9. 8 asker FETÖ'den tutuklandı
    10. İdlib'de Rejim hücreleri bulundu
    11. FETÖ'nün bilişim yapılanmasından 50..
    12. PKK içindeki ABD vatandaşı öldü
    13. Kuzey Kore'den 'nükleer' tehdit!
    14. O ülkeden ABD'ye nükleer tehdit!
    15. Tek tek esir alınmaya başladılar
    16. Trump'ın arkasında görülmüştü... Kim..
    17. Rusya: ABD o örgüte silah veriyor!
    18. Gazze'de sokaklar Kudüs!
    19. TBMM'ye geldi! Müftülere nikah yetkisi..
    20. Kudüs'ün statüsü ve uluslararası..
    İsrail'de neden kanser yok?
    İsrail'de neden kanser yok?
    Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi yapacak...
    Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi yapacak...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!