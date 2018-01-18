Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AYM’den intibak talebine ret

Anayasa Mahkemesi, bir vatandaşın kamuoyunda “intibak yasası” olarak bilinen 6283 Sayılı Kanundan istifade ettirilerek aylığına ilişkin intibak işlemi yapılmasına yönelik başvurusunu kabul edilemez bulurken, Türkiye Emekliler Derneği, AYM’nin çelişkiye düştüğünü savundu.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:12
AYM’den intibak talebine ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir vatandaşın kamuoyunda “intibak yasası” olarak bilinen 6283 Sayılı Kanundan istifade ettirilerek aylığına ilişkin intibak işlemi yapılmasına yönelik başvurusunu kabul edilemez buldu.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alan İbrahim Avcı, kamuoyunda “intibak yasası” olarak bilinen 6283 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan yararlandırılarak aylığına ilişkin intibak işlemi yapılması talebiyle önce SGK’ya başvurdu. Kurumun talebini reddetmesi üzerine Avcı, Ankara 3. İş Mahkemesine dava açtı. Talebi değerlendiren mahkeme, Avcı aleyhine karar verdi.
Avcı, bunun üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, başvurucunun, yargılama sonucunun adil olmadığı ile mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddialarının “açıkça dayanaktan yoksun olması”, anayasaya aykırılık ile sosyal güvenlik hakkının ihlal edildiği iddialarının ise, “konu bakımından yetersizlik” nedenleriyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, kararla ilgili yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, Kamu Denetçiliği Kurumunun emekli lehine kararı ile yerel mahkemedeki bilirkişinin emekli lehine verdiği raporu görmezden geldiği iddiasında bulundu. Yazıcıoğlu, şunları kaydetti: “Anayasa Mahkemesinin, benzer konuları genel kurul gündemine alıp görüşmesine rağmen, 2000 yılından sonra emekli olan yaklaşık 6 milyon emekliyi ilgilendiren bu kararı sadece iki hakim üyenin katıldığı komisyon kararıyla alması anlaşılır gibi değildir. Ancak umudumuz, bu süreç tamamlanmadan, mahkemenin ‘Kanun yoluyla çözülmeli’ işaretine de uyularak konunun hükümetimiz tarafın ivedilikle parlamentonun gündemine taşınmasıdır.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 11:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...
    1. Perinçek'ten Afrin yorumu:..
    2. Orgeneral Akar ve Fidan'dan kritik..
    3. 'Ben artık Müslüman değilim' dedi ve..
    4. Kanal İstanbul o ülkeyi de..
    5. Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl..
    6. 'CHP, Marksist-Leninist propaganda...'
    7. Kozmetik ürünler tırnakları mahvediyor
    8. Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye: İzin..
    9. TÜSİAD'dan skandal açıklama! Acilen..
    10. Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı..
    11. TSK Afrin'i bombalamaya başladı
    12. YPG'yi kazımanın vakti geldi! Türk..
    13. TÜSİAD'ın adı değişti
    14. MEB yatılı özel okulların güvenlik..
    15. Kritik emir geldi, Diyarbakır 8. Ana..
    16. Birinci dönemi yarın sona eriyor
    17. Hatırlatıverelim..
    18. 'İddiamın arkasındayım ama ispatlayamam'
    19. Düzenleme başlandı! Teminat altına..
    20. Sınırda yeni gelişme!
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...