AYM’den intibak talebine ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir vatandaşın kamuoyunda “intibak yasası” olarak bilinen 6283 Sayılı Kanundan istifade ettirilerek aylığına ilişkin intibak işlemi yapılmasına yönelik başvurusunu kabul edilemez buldu.



Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alan İbrahim Avcı, kamuoyunda “intibak yasası” olarak bilinen 6283 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan yararlandırılarak aylığına ilişkin intibak işlemi yapılması talebiyle önce SGK’ya başvurdu. Kurumun talebini reddetmesi üzerine Avcı, Ankara 3. İş Mahkemesine dava açtı. Talebi değerlendiren mahkeme, Avcı aleyhine karar verdi.



Avcı, bunun üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.



Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, başvurucunun, yargılama sonucunun adil olmadığı ile mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddialarının “açıkça dayanaktan yoksun olması”, anayasaya aykırılık ile sosyal güvenlik hakkının ihlal edildiği iddialarının ise, “konu bakımından yetersizlik” nedenleriyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.



Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, kararla ilgili yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, Kamu Denetçiliği Kurumunun emekli lehine kararı ile yerel mahkemedeki bilirkişinin emekli lehine verdiği raporu görmezden geldiği iddiasında bulundu. Yazıcıoğlu, şunları kaydetti: “Anayasa Mahkemesinin, benzer konuları genel kurul gündemine alıp görüşmesine rağmen, 2000 yılından sonra emekli olan yaklaşık 6 milyon emekliyi ilgilendiren bu kararı sadece iki hakim üyenin katıldığı komisyon kararıyla alması anlaşılır gibi değildir. Ancak umudumuz, bu süreç tamamlanmadan, mahkemenin ‘Kanun yoluyla çözülmeli’ işaretine de uyularak konunun hükümetimiz tarafın ivedilikle parlamentonun gündemine taşınmasıdır.”