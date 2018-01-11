AYM'den flaş Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Alpay ve gazeteci-yazar Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüştü. Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla başvurucularla ilgili ihlal kararı verdi. Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetti. Turhan Günay, Cumhuriyet gazetesi davasında daha önce tahliye edilmişti.