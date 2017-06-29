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AYM'den flaş karar! O partinin varlığı sona erdi

Anayasa Mahkemesi, Çoğulcu Toplum Partisi'nin dağılmış sayılarak, hukuki varlığına son verdi.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:23
AYM'den flaş karar! O partinin varlığı sona erdi

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kuruluşuna dair bildirisini 13 Mayıs 2013'te İçişleri Bakanlığı'na vererek tüzel kişilik kazanan Çoğulcu Toplum Partisi hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianameyle kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istendi.

İKİ YIL İÇİNDE KONGRENİN TOPLANMASI GEREKİYORDU

AYM tarafından yapılan incelemede, Siyasi Partiler Kanunu gereğince, kuruluşundan itibaren iki yıl içinde ilk büyük kongresini toplamak zorunda olan partinin bunu yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı belirlendi.

Bu nedenle Çoğulcu Toplum Partisinin dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine ve partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine oy birliğiyle karar verildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:23
  1. aym
  2. Çoğulcu Toplum Partisi
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