AYM’den CHP’ye bir tokat daha!

AYM, CHP milletvekillerinin “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması talebiyle yaptığı başvurunun reddine karar verdi. Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, beraberindeki bazı CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve Konsey üyelerini ziyaret etti.