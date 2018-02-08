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AYM’den CHP’ye bir tokat daha!

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin başvurusunu reddetti.

08 Şubat 2018 Perşembe 02:48
AYM’den CHP’ye bir tokat daha!

AYM, CHP milletvekillerinin “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması talebiyle yaptığı başvurunun reddine karar verdi. Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, beraberindeki bazı CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve Konsey üyelerini ziyaret etti.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 02:48
  1. AYM
  2. CHP
  3. Anayasa Mahkemesi

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