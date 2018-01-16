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AYM'den CHP milletvekillerinin başvurusunu kabul etmedi

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.

16 Ocak 2018 Salı 08:00
AYM'den CHP milletvekillerinin başvurusunu kabul etmedi

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 117 milletvekili tarafından 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili  başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Başvuruda, söz konusu kanunun 9. maddesiyle değiştirilen 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu'nun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli'nin "VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendinin (aa) alt bendi ile 14. maddesiyle 3269  sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 5. maddesine eklenen dördüncü fıkra ve 43.  maddesinin Anayasa'nın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve  kanunun 9. maddesi ile değiştirilen başvuru konusu bendin dışında kalan diğer dava konusu kuralların yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, kanunun 9. maddesiyle değiştirilen 657  sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli'nin "VII.  Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendi (aa) alt bendinin Anayasa'ya  aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine, Serdar Özgüldür, Osman Alifeyyaz  Paksüt, Recep Kömürcü ile Celal Mümtaz Akıncı'nın karşı oyları ve oy çokluğuyla;  diğer maddelerdeki bölümlere ilişkin aykırılık ve iptal taleplerinin reddine ise  oy birliğiyle hükmedildiği belirtildi.

Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 08:00
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