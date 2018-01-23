Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AYM’de darbe kalıntıları

Darbecilerin hazırladığı 1961 Anayasası ile kurulan Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) darbe kalıntıları mevcudiyetini koruyor.

23 Ocak 2018 Salı 04:51
AYM’de darbe kalıntıları

 27 Mayıs 1960 darbesiyle milletin iktidarını gasp eden cuntacıların yargı mekanizmasına eklemlediği AYM, AK Parti iktidarı döneminde gerçekleşen yapısal değişikliklerle milli bir çizgiye kavuşmasına rağmen geçmişindeki lekelerden hâlâ tam olarak arınabilmiş değil. Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesinde, özellikle AYM’nin ilk üyeleri için hazırlanan özgeçmişlerde “27 Mayıs Devrimi” tanımlaması sık sık vurgulanıyor.

AYM’NİN KARA DELİKLERİ

Asker kökenli emekli AYM üyesi Hasan Gürsel’in biyografisinde, “27 Mayıs Devriminden sonra kurulan Yüksek Adalet Divanında Asıl Üye olarak görev almış ve daha sonra Hâkim Tuğgeneral olarak Askeri Yargıtay Daire Başkanı iken kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılmıştır” sözleri yer alıyor.

Bir diğer emekli üye Sait Koçak için AYM sitesinde, “5.5.1955 tarihinde resen emekliye sevkedilen Koçak, 27 Mayıs Devrimi’nden sonra Balıkesir Valiliğine atanmıştır” sözleri yer alıyor. Emekli AYM Başkanı İbrahim Hilmi Senil için AYM sitesindeki sözler ise şöyle: “Senil, Milli Birlik Komitesinin seçimiyle 27 Mayıs Devri­minden sonra kurulan Yüksek Soruşturma Kurulunda görev almıştır.”

SİTE ‘DEVRİM’ SÖZÜYLE DOLU

Kamu sitesi olan anayasa.gov.tr’de emekli AYM Başkanı Necdet Darıcıoğlu için, “27 Mayıs 1960 Devriminden sonra Yüksek Soruştur­ma Kurulu Üyeliğine ve daha sonra Yüksek Adalet Di­vanı Başsavcı Yardımcılığına seçilmiştir.” ifadelerine yer veriliyor. Özgeçmişler dışında da Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesinin birçok sayfasında 27 Mayıs darbesi için “devrim” tanımlaması yapılıyor.

DARBE ZİHNİYETİ KAZINSIN

Darbe ürünü olan ancak AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirilen yapısal değişikliklerle kısmen milli bir çizgiye kavuşan Anayasa Mahkemesi’ndeki darbe kalıntıları olarak değerlendirilen cuntacı tabirlerinin anayasa.gov.tr’den kaldırılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 04:51
  1. 27 Mayıs Devrimi
  2. AYM
  3. Anayasa Mahkemesi
  4. Anayasa Mahkemesi’ndeki darbe kalıntıları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Sapkınlığı’ Doğan ve sol medya köpürtüyor
    1. ‘Sapkınlığı’ Doğan ve sol medya..
    2. Rahibeye başörtünü çıkart diyebilir mi?
    3. Sefer bizden zafer Allah’tan
    4. Sivillere yardım eli
    5. Bize akıl verenler 17 yıldır Irak’ta!
    6. ABD'den PYD/PKK'ya üst düzey ziyaret
    7. AYM’de darbe kalıntıları
    8. ‘Artık kimse ABD’yi ciddiye almaz’
    9. 'Zeytin Dalı' BAE’ye battı, bakanı öttü
    10. Kılıçdaroğlu’na bir saat..
    11. Suriyeli teröristler Rusya’ya çok kızgın
    12. Dursun Suna, Anayasa Mahkemesi’ne..
    13. Dünya Müslümanları Mehmetçiğe duacı
    14. Bu bir spor değil çocuk istismarı!
    15. Kaçak Peşmergeden YPG’ye destek
    16. Küresel servetin %82’si en zengin..
    17. Mehmetçik vuruyor FETÖ çıldırıyor
    18. Türkiye ABD'ye meydan okuyor
    19. Afrin Operasyonu'nda Türk pilot..
    20. ‘Kararlılığımızı 7 düvel gördü’
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ABD Savunma Bakanı'ndan 'Afrin' yorumu: Türkiye bizi...
    ABD Savunma Bakanı'ndan 'Afrin' yorumu: Türkiye bizi...