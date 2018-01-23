AYM’de darbe kalıntıları

27 Mayıs 1960 darbesiyle milletin iktidarını gasp eden cuntacıların yargı mekanizmasına eklemlediği AYM, AK Parti iktidarı döneminde gerçekleşen yapısal değişikliklerle milli bir çizgiye kavuşmasına rağmen geçmişindeki lekelerden hâlâ tam olarak arınabilmiş değil. Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesinde, özellikle AYM’nin ilk üyeleri için hazırlanan özgeçmişlerde “27 Mayıs Devrimi” tanımlaması sık sık vurgulanıyor.

AYM’NİN KARA DELİKLERİ



Asker kökenli emekli AYM üyesi Hasan Gürsel’in biyografisinde, “27 Mayıs Devriminden sonra kurulan Yüksek Adalet Divanında Asıl Üye olarak görev almış ve daha sonra Hâkim Tuğgeneral olarak Askeri Yargıtay Daire Başkanı iken kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılmıştır” sözleri yer alıyor.



Bir diğer emekli üye Sait Koçak için AYM sitesinde, “5.5.1955 tarihinde resen emekliye sevkedilen Koçak, 27 Mayıs Devrimi’nden sonra Balıkesir Valiliğine atanmıştır” sözleri yer alıyor. Emekli AYM Başkanı İbrahim Hilmi Senil için AYM sitesindeki sözler ise şöyle: “Senil, Milli Birlik Komitesinin seçimiyle 27 Mayıs Devri­minden sonra kurulan Yüksek Soruşturma Kurulunda görev almıştır.”

SİTE ‘DEVRİM’ SÖZÜYLE DOLU



Kamu sitesi olan anayasa.gov.tr’de emekli AYM Başkanı Necdet Darıcıoğlu için, “27 Mayıs 1960 Devriminden sonra Yüksek Soruştur­ma Kurulu Üyeliğine ve daha sonra Yüksek Adalet Di­vanı Başsavcı Yardımcılığına seçilmiştir.” ifadelerine yer veriliyor. Özgeçmişler dışında da Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesinin birçok sayfasında 27 Mayıs darbesi için “devrim” tanımlaması yapılıyor.

DARBE ZİHNİYETİ KAZINSIN

Darbe ürünü olan ancak AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirilen yapısal değişikliklerle kısmen milli bir çizgiye kavuşan Anayasa Mahkemesi’ndeki darbe kalıntıları olarak değerlendirilen cuntacı tabirlerinin anayasa.gov.tr’den kaldırılması bekleniyor.