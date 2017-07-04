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Önce Vatan Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Önce Vatan Partisi'nin dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi.

04 Temmuz 2017 Salı 12:38
Önce Vatan Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi

Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kuruluşuna dair bildirisini 21 Mayıs 2014'te İçişleri Bakanlığına vererek tüzel kişilik kazanan Önce Vatan Partisi hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianameyle kendiliğinden dağılma hali ve buna istinaden hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istenildi.

AYM tarafından yapılan incelemede, partinin Siyasi Partiler Kanunu gereğince kuruluşundan itibaren iki yıl içinde ilk büyük kongresini yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı tespitine yer verildi.

Ayrıca, AYM'nin Önce Vatan Partisinin savunmasını isteyen yazısının parti genel merkezi boşaltıldığından tebliğ edilemediği, bunun üzerine söz konusu yazının özel kalem müdürüne teslim edilmesine rağmen partinin kendisine verilen süre içerisinde savunma yapmadığı belirlendi.

Bu nedenle Önce Vatan Partisinin kendiliğinden dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine ve partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine oy birliğiyle karar verildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 12:38
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