Aylin Nazlıaka'ya kötü haber

CHP’nin 36. olağan kurultayının ardından ilk parti meclisi (PM) toplantısında, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın partiye geri dönüş için verdiği bağışlanma dilekçesi görüşüldü. Gazete Habertürk'ün haberine göre dilekçe, PM üyelerinin tepkisi ve uzun tartışmalar sonucu merkez yönetim kurulunda (MYK) görüşülmek üzere geri çekildi. Bu arada CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, MYK’da bazı birimlerin birleştirilmesi ve yeni birimlerin oluşturulması için PM’den yetki aldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, aldığı yetki doğrultusunda yapacağı düzenlemenin ardından yeni MYK üyelerini bugün açıklaması bekleniyor.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de yaptıkları toplantıda görevlendirmeyi tamamladı. Seçimde üyelerin tam oyunu alan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, yeniden YDK Başkanı oldu.