Aylin Nazlıaka CHP'li Necati Yılmaz'ın üzerine yürüyüp tokat atmak istedi

CHP'de son kurultay sonrası Parti Meclis'ine giremeyen isimlerden biri de odasındaki Atatürk resmini indirdiği gerekçesiyle partiden ihraç edilen Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka oldu. PM'ye giremeyen Nazlıaka'nın Genel Merkez'de olay çıkardığı ortaya çıktı. PM'ye giremeyen Nazlıaka, partiden ihracına neden olan Atatürk resminin indirilmesi olayında suçladığı isim CHP Milletvekili Necati Yılmaz'ın üzerine yürüyüp tokat atmak istedi. Konuyu gündeme getiren Türktime yazarı Talat Atilla'nın konuştuğu Yılmaz da bu iddiayı doğruladı.

CHP'deki Atatürk posterinin indirilmesi olayını ortaya çıkaran Talat Atilla, üç gün önce Genel Merkez'de yaşananları Necati Yılmaz'a sordu. İşte o röportajın bazı bölümleri;

SORU: Ankara bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP genel merkezinde sizin üzerinize yürüyerek tokat atmaya çalıştı mı?

YILMAZ: Bir şeyler oldu…

SORU: Elbette. Olayın Parti Meclisi’nde olmadığını, genel merkezde olduğunu öğrendim. Ne oldu tam olarak Necati bey? Nedir yine bu Aylin Nazlıaka olayı.

YILMAZ: Nazlıaka bir iftiracı, bir yalancı.

SORU: Ne oldu anlatabilir misiniz?

GENEL BAŞKANIMA, “NAZLIAKA YÜZÜNDEN DİŞ ETLERİM ÇEKİLDİ, DİŞLERİM DÖKÜLDÜ” DEDİM.

YILMAZ: Aylin Nazlıaka’nın affı ile ilgili basında yazılar çıktığı zaman, yani kısa süre öncesinden bahsediyorum. Atatürk’ün fotoğraflarının duvarda asılı olmadığı fotoğraflar internete düşünce, ben de o fotoğrafları alıp genel başkanıma gösterdim; ‘efendim ben bunu gördüm çok şaşırdım’ dedim. Bu olayın muhataplarını çağırın konuşun dedim. Benim kindar bir insan olmadığımı, affa hazır olduğumu söyledim. Ama bu haliyle partiye geri dönmemesi gerektiğini söyledim. Bu haliyle dönerse, kamuoyunda onun haklı, benim haksız olduğum şeklinde bir kanaat hasıl olur. Genel başkanıma, “Çıkıp kamuoyuna bana yaptığı iftiradan dolayı özür dilesin” dedim. Ve bir de “54 gün boyunca benim ismim geçmezken, kimi gölgelemek için benim ismim ortaya atıldı. Bana bu kumpası neden hazırladı, kimler dedi, bunları anlatsın ben affedeyim Aylin Nazlıaka’yı. 1 seneyi aşkın zamandır çok ağır travmalar yaşadım Aylin Nazlıaka’nın iftiraları yüzünden. Diş etlerim çekildi, dişlerim döküldü. 1, 5 sene damakla yaşamak zorunda kaldım.” diye derdimi anlattım genel başkanıma.

NAZLIAKA YERİNDEN FIRLAYARAK ÜZERİME YÜRÜDÜ!

YILMAZ: Kim hazırladı bilmiyorum. PM toplantısı zamanı bunu (Aylin Nazlıaka’yı kastediyor…) çağırmışlar.

SORU: Barışmanız için sanırım.

YILMAZ: Evet.

SORU: Görüştünüz mü?

YILMAZ: Parti Meclisinde değil genel merkezde bir odada bir araya geldik. Ben gitmek istemedim çünkü benimle yüzleşmekten hep kaçtı. Ama arkadaşlar, “Gitmezsen, haksız duruma düşersin” deyince gittim.

SORU: Aylin Nazlıaka ile ikiniz baş başa mı görüştünüz?

AYLİN NAZLIAKA BANA TOKAT ATMAK İÇİN ELİNİ KALDIRDI ARAYA HAMZAÇEBİ GİRDİ!

YILMAZ: Hayır. Akif Hamza Çebi ve Engin Özkoç’da vardı. O kadın da oradaydı.

SORU: Aylin Nazlıaka yani.

YILMAZ: Evet. Benim elini sıkmamı istediler. Ben de, “Bir iftiracının, bir yalancının elini sıkmam. Bunun için de buraya gelmedim.” dedim.

SORU: Bunları deyince mi kavga başladı.

YILMAZ: Ben, “Kamuoyunun önünde özür dilerse, benim adımı kimin adına bu olaya karıştırdığını açıklarsa, anlatırsa elini sıkarım” deyince yerinden fırladı.

KAÇTIM… DOKUNDU BANA DERDİ…

SORU: Fırlayıp ne yaptı?

YILMAZ: Üzerime yürüdü.

SORU: Sadece üzerinize mi yürüdü?

YILMAZ: Bana vurmak için elini havaya kaldırdı.

SORU: Yanlış mı anlıyorum. Aylin Nazlıaka oturduğu yerden fırlayarak size tokat atmak istedi ve elini havaya kaldırdı. Doğru mu?

YILMAZ: Evet öyle oldu.