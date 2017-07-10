Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi’nde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Haziran ayına ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,26, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,61 oranlarıyla BIST 100 endeksi’nde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,30, mevduat faizi yüzde 0,78, Euro yüzde 0,34 ve külçe altın yüzde 0,03 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık Amerikan Doları yüzde 1,37 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 1,64, mevduat faizi yüzde 1,12, Euro yüzde 0,68 ve külçe altın yüzde 0,37 oranında reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 1,03 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,65 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,47 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,36 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde Amerikan doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,90 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi’nde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,19 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,04, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,72 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.