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Aylık 2 bin lira burs

YÖK tarafından yürütülen "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı"nın üçüncü çağrı döneminde 70 üniversiteye 2 bin kontenjan verildi. Bu üniversitelerce yapılacak ilanlara 12 Şubat'a kadar başvurulabilecek. YÖK doktora bursu başvuruları ne zaman bitiyor?

25 Ocak 2018 Perşembe 19:02
Aylık 2 bin lira burs

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilk çağrıya çıkılarak başlatılan ve ilk iki çağrı dönemi sonunda yaklaşık bin 250 öğrencinin burs aldığı, "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı"nın üçüncü çağrı dönemi kapsamında, üniversiteler tarafından yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.

Üçüncü çağrı döneminde 83 öncelikli alanda 75 üniversite tarafından yaklaşık 3 bin 200 kontenjan talep edildi. Söz konusu başvuruların panel değerlendirmeleri tamamlanarak ilgili alanlarda başarılı bulunan üniversitelerin kontenjan sayıları belirlendi.

Buna göre, 70 üniversiteye 2 bin kontenjan verilmesi uygun bulundu. Bundan sonraki ilan ve başvuru süreçleri ise üniversiteler tarafından yürütülecek.
Kimler başvurabilecek?

 

 

Ayrıca, 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı ile ilk iki çağrı döneminde burs verilen öncelikli alanlar, üçüncü çağrı döneminde değerlendirilerek mevcut programlara kabul edilen öğrenci sayıları, küresel akımlar ve ülkenin ihtiyaçları kapsamında 30 alan da yenilendi.

Adaylar, üniversiteler ve alanları, "http://www.yok.gov.tr/web/100-2000/ana-sayfa" adresinden öğrenilebilecek.

İlgili alanda başarılı bulunan üniversitelerce yapılacak ilanlara, ilgili alanda doktora öğrencisi ve doktora öğreniminin tez aşamasına geçmemiş öğrenciler başvurabilecek.

Başvurular, 12 Şubat'a kadar yapılacak. Her üniversitenin başvurular için belirlediği başvuru tarihleri ve şartları da ilgili üniversitelerin web sitelerinden adaylara duyurulacak.

AYLIK 2 BİN LİRA BURS

Öte yandan, ilk iki çağrı döneminden farklı olarak, bu dönem üniversitelere verilen kontenjanlara 657 sayılı kanun kapsamında bir kadroda veya devlet/vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar dışında, herhangi bir işte çalışan öğrenciler de başvuruda bulunabilecek.

Bursiyerlere mart ayından itibaren, doktora eğitimleri sürecince (yüksek lisans eğitimi sonrası doktora eğitiminde 4 yıl, lisans eğitimi sonrası bütünleşik doktora eğitiminde 5 yıl) aylık 2 bin lira burs verilecek.

 

 

Ayrıca program kapsamındaki doktora öğrencilerinin başka bir burs programından faydalanması da diğer burs sağlayıcı kurum açısından uygun bulunması durumunda mümkün olabilecek.

Adaylar, 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı hakkında sorularını "[email protected]" e-posta adresinden iletebilecek.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 19:02
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