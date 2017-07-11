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Aylık14 bin liraya personel aranıyor!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 9-14 bin lira brüt ücretle 8 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

11 Temmuz 2017 Salı 12:52
Aylık14 bin liraya personel aranıyor!

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, KOSGEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 1’i kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 5’i yazılım geliştirme uzmanı, 1’i kıdemli ağ ve sistem yöneticisi, 1’i ağ ve sistem yöneticisi olmak üzere sözlü sınavla personel alacak.

Başvurular, 8 Ağustos’a kadar gerçekleştirilecek. Tek aşamalı sınav için sözlü ve uygulamalı mülakat tarihi 14-16 Ağustos olarak belirlendi. Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi, 11 Ağustos’ta ilan edilecek. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı ile kıdemli ağ ve sistem yöneticisi için brüt 14 bin 61,81 lira, yazılım geliştirme uzmanı ile ağ ve sistem yöneticisi için de brüt 9 bin 374,54 lira olacak.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 12:52
  1. KOSGEB
  2. Resmi Gazete
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