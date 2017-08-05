Aylardır suskundu! Olay adam ilk kez konuştu

Washington’daki görevinin sona ermesi sonrası Moskova’ya dönen eski Rus büyükelçi Kislyak, ABD’de, Moskova’nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının incelendiği soruşturmada isminin geçmesine sebep olan eski Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Flynn’le görüşmesine ilişkin ilk kez konuştu.

Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Kislyak, "Sadece basit şeyler hakkında konuştuk. İletişimimiz doğru, sakin ve tamamen şeffaftı. Nasıl olursa olsun, bizim açımızdan ortada hiçbir sır ya da gizlilik yoktu" ifadelerini kullandı.

Kislyak şöyle devam etti: "Rusya ve ABD’nin işbirliği için önemli olan bir dizi konu var, bunların en önemlisi de terörizmle mücadele. Flynn’le konuştuğumuz şeylerden biri buydu."

Washington’daki görevi temmuzda sonlanan Kislyak, Moskova’nın, Kasım 2016’taki ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının incelendiği soruşturmadaki önemli isimlerden biri olarak gösteriliyor.

"SADECE RUS PARLAMENTOSUNDA İFADE VERİRİM"

Diğer taraftan Rossiya 24’teki demecinde büyük jüri önünde konuşmak için bir celp almadığını, alsa bile bunu asla yapmayacağını söyleyen Kislyak, "Sadece Rus parlamentosunda ifade veririm" dedi.

Flynn göreve gelmeden önce o dönemde hala büyükelçi olan Kislyak’la görüştüğünün ortaya çıkması ardından gelen baskılar nedeniyle istifa etmişti.