Aylardır beklenen 2018 LG V30 görünmeye başladı

Telefonda yer alması beklenen Google Asistan ile kullanıcılar özel komutlar verebilecek ve böylelikle hayranlarına kullanım rahatlığı sunacağı tahmin ediliyor. Verilen özel komutlar sayesinde de kamerayı daha rahat ve farklı modlarda kullanabileceği belirtiliyor.

Cihazın sesli komut sisteminde ise belli yeniliklere gidiliyor. Bu yeniliklerde sızan ayrıntılar arasında. Sızdırılan listeye baktığımızda, kamera tarafında ciddi bir yazılım desteği verilecek gibi tahmin ediliyor.

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