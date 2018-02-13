Aylardır beklenen 2018 LG V30 görünmeye başladı
2018 LG V30 deşifre olduı ve artık herkes WMC etkinliğindeki resmi mesajı bekliyor.13 Şubat 2018 Salı 11:29
Telefonda yer alması beklenen Google Asistan ile kullanıcılar özel komutlar verebilecek ve böylelikle hayranlarına kullanım rahatlığı sunacağı tahmin ediliyor. Verilen özel komutlar sayesinde de kamerayı daha rahat ve farklı modlarda kullanabileceği belirtiliyor.
Cihazın sesli komut sisteminde ise belli yeniliklere gidiliyor. Bu yeniliklerde sızan ayrıntılar arasında. Sızdırılan listeye baktığımızda, kamera tarafında ciddi bir yazılım desteği verilecek gibi tahmin ediliyor.
- Panoramik Fotoğraf
- Yemek Fotoğrafı
- Zaman atlamalı Fotoğraf (Video)
- Yavaş hareketli Video
- Düşük ışıklı Fotoğraf
- AI Cam Fotoğraf
- Görsel arama
- Kod Tarama
- Alışveriş Arama
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