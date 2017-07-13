Aylar sonra ortaya çıktı! Aynı masada görüntülendiler

İlk kıtalararası uzun menzilli füzesi Hwasong-14'ü başarıyla test eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, aylar sonra eşini medya önüne çıkardı.

Füzenin kutlama törenlerine katılan Kim ve 27 yaşındaki eşi Ri Sol-ju, bir konser salonunda görüntülendi.

Çiftin oturduğu masada meyveler, içecekler ve ve minyatür bir füze yer aldı.

Ri Sol-ju, geçen yıldan bu yana daha az halkın önüne çıkıyor. Son olarak Aralık 2016'da fotoğraflanmıştı.