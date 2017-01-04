Aylan'dan sonraMuhammed bebek dünyayı ağlattı

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Myanmar'da kendilerine yönelik şiddetten kaçan Rohingya Müslümanları'nın umut yolculuğu trajediyle sonuçlandı.

16 aylık Muhammed bebeğin kıyıya vuran bedeni, mülteci krizinin simgesi Aylan Kurdi bebeği getirdi. Muhammed'in bu fotoğrafı, insanlık için utancın simgesi oldu.

Myanmar'da kendilerine yönelik şiddetten kaçan Rohingya Müslümanları zor şartlar altında farklı ülkelere sığınıyor. Dünyanın görmeyi reddettiği bu mücadelenin en acı karelerinden biri önceki gün çekildi.

Henüz 16 aylık olan Rohingyalı Muhammed bebek, umuda yolculukta hayatını kaybetti. Rohingyalı bebek Muhammed'in hikayesi ve fotoğrafı Suriyeli Aylan Kurdi'yi akıllara getirdi.

3 yaşındaki Aylan Kurdi 2015'in Eylül ayında ailesiyle birlikte Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken hayatını kaybetmişti. Onun bu fotoğrafı mülteci krizine yönelik farkındalığı artırmıştı.

'ÖLMEYİ TERCİH EDERİM'

Muhammed'in babası Zafor Alam verdiği demeçte, "Resmi gördüğümde, ölmeyi tercih ederim" dedi. "Bu dünyada yaşamak bana bir anlam ifade etmiyor." dedi.

Muhammed Shohayet ve ailesinin zulümden kaçarak Bangladeş'e ulaşma çabaları trajediyle sonuçlandı. Teknenin batması sonucu iki çocuk ve anne hayatını kaybetti.

Baba Alam 6 gün gece gündüz yürümüş, 4 gün hiçbir şey yememiş. Yolculuk sırasında ailesini geride bırakmak zorunda kalmış. Naf Nehri üzerindeki balıkçıların yardımıyla Bangladeş'e geçmiş. Burada eşi ve 2 çocuğu için de Bangladeş'e nehirden geçecek bir tekne ayarlamış. Ancak işler planladığı gibi gitmemiş ve güvenlik güçleri onları fark ederek ateş açmış. Teknenin batmasına neden olan ateş sonucu Alam'ın eşi, 3 yaşındaki oğlu şufayet ve 16 aylık küçük oğlu Muhammed yaşamını yitirdi.

Myanmar'da bir süredir Rohingyalı Öüslümanlara karşı baskı ve şiddet uygulanıyor.27 yaşındaki Zafer Alam onlardan biri: Evinin yandığını, büyükbabasının ve büyükannesinin yakılarak öldürüldüğünü anlatan Alam, 'Köyümüz ordu tarafından yakıldı.' dedi.