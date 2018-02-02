Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Giresunspor maçı sonrası hakem hatalarını gündeme getiren Fenerbahçe teknik direktörlü Aykut Kocaman'a yüklendi. Uluç'un Sabah Gazetesi'nde Uğur Karakullukçu ile gerçekleştirdiğiği söyleşi şu şekilde:

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bir çıkış yaptı, hakemler odaklı bir eleştiri getirip, "Şampiyon olmamız çok zor" dedi. Bu çıkışı nasıl görüyorsunuz?

Aykut Kocaman, Konyaspor'dan gelmedi mi Fenerbahçe'ye? Lütfen Konyaspor'un başındayken hakemler hakkında söylediklerini bir tane gazete yüreği varsa arşivinden tekrar manşete çeksin. Derdi ki, "Küçük takım hocası olarak büyük takımlarla adil oynamıyoruz. Küçük takım hocasının kazanması için hakemi de yenmesi lazım." Yani Aykut Kocaman küçük takım hocasıyken büyük takımlara karşı başı dertte, büyük takıma gelince de küçük takımlara karşı dertte! Ya bu ülkede hakemlerin Fenerbahçe lehine yıllardan beri nasıl sözleşmiş gibi maç yönettiklerini bilmeyen var mı? Adamda biraz sıkılma olur. Bak, başka hoca da demiyorum, Aykut'un hem de bir Fenerbahçe maçından sonra söylediği laflar var. Adres veriyorum. Konyaspor-Fenerbahçe maçından sonra Aykut'un Fenerbahçe maçını yöneten hakem hakkında söyledikleri laflar var. Genelleme yaparak, aynen böyle… "Küçük takımlar, büyük takımları yenmek için hakemi yenmek zorunda" diyordu. Şimdi tersini söylüyor. Nereye oturursa oranın kavalıyla… Hedef hep aynı ama hakemler! Aykut'un hiç kusuru yok, Aykut'un hiç günahı yok! Bu kahrolası hakemler Aykut'un çalıştırdığı takımlara garez. Aykut, Fenerbahçe'ye hangi futbolu oynatıyor, onu anlatsın bana... Kendi milli takımlarında oynayan 4 adamı eksikken bile Valbuena ve Soldado ilk 11 oynamıyorsa bu adamlar niçin alındı, bana bir izah etsin. Valbuena ayağında çok top tutuyormuş. Hocası sen değil misin? Tutturma! Ya da itiraf et, "Ben oyuncuya lafımı geçiremiyorum, buna gücüm yok" de. Ama Aykut kusursuz… Bak, Aykut'ta hocalığın H'si yok. H-O-C-A.... H yok, diğerlerine geçmiyorum bile.