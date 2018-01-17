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Aykut Kocaman:Son derece üzgünüm

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 1-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 01:37
Aykut Kocaman:Son derece üzgünüm

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İstanbulspor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmada, ikinci yarıda istediklerini yaptıklarını söyledi.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2-0 kazandıkları ilk maçtaki avantajı kullanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Bunu başardık. İstanbulspor ilk maçta çetin ceviz olduğunu göstermişti. İlk yarıda organize oynadılar. Çıkış planlarını engelleyemedik. İkinci yarı yapmamız gereken tek şey vardı, onu da gerçekleştirdik. Topun bizde kalma süresini uzatmamız ve rakibi oyundan düşürmemiz gerekiyordu, onu da başardık." diye konuştu.

Maçın sonlarına doğru kontrolü tamamen ellerine aldıklarını vurgulayan Kocaman, "Son dakikalarda gelen gol moral verecek durum oluşturdu. Turu geçtiğimiz için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Süper Lig'in ikinci yarısında zorlu bir fikstürün kendilerini beklediğine dikkati çeken Kocaman, "Bu saatten sonra fikstürü değiştirme şansımız yok. Ciddiyet ve istek bakımından biraz daha üstüne koyarak ilerlemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbulspor karşısında görev alan ancak ilk yarıda sakatlanan Yiğithan Güveli'ye değinen Kocaman, Hollanda'nın Sparta Rotterdam ekibine kiralanan oyuncunun durumunun henüz belli olmadığını aktardı.

"Yiğithan'ın sakatlığından dolayı son derece üzgünüm"

Yiğithan'ın kasında sorun olduğunu ifade eden Kocaman, "Sakatlığından dolayı son derece üzgünüm. Kendisiyle geçen sezon çalışmış bir hocanın onu istemesinin ardından sakatlığı büyük şanssızlıktı. Biraz daha oynayarak göndermeyi istiyorduk. Sakatlığının derecesini şimdilik bilmiyorum." şeklinde konuştu

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 01:37
  1. Aykut Kocaman
  2. Fenerbahçe
  3. istanbulspor
  4. yiğithan güveli
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