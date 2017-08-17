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Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel sorusuna flaş cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve oyunculardan Alper Potuk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 01:30
Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel sorusuna flaş cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve oyunculardan Alper Potuk, Vardar ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi playoff ilk mücadelesi öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'ın açıklamaları...

''Öncelikli amacımız gruplara kalmak. İki takım da istekli şekilde mücadele edecek. Kağıt üzerinde gözüken güç farkını kullanarak amacımıza ulaşmak en büyük hedefimiz.''

''Normal şartlarda Soldado'yu Trabzonspor maçı kadrosuna almayı planlıyordum ama Van Persie'nin antrenmanda sakatlanması, biraz daha onu erken almamıza neden oldu. Zorunlu olarak aldım çünkü seçenek yok. Bu akşam birkaç pozisyonla ilgili kafamda planlar var. Ona göre karar vereceğiz. Diğer taraftan ön bölgede fazla da seçeneğimiz yok zaten. Van Persie'yi de milli takım alındığı için tebrik ediyorum.''

''Esas olan şu ki, ana çözüm daha önemli. O da doğru tekrar, çok tekrar ve aynı zamanda oturmuş bir oyun. Aynı şeyleri sürekli yapmak isteyen bir grup olunca bu soruların ötesine geçmiş olacağız. Duruma ait anlık çözümler bulmaya çalışırken düzenli olarak aynı şeyi yapan bir takım olacağımızı umuyorum.''

''Göztepe maçının son 15-20 dakikalık bölümünde, oyun bireyselleştiğinde etkinliğin azaldığı görüldü. Bu görülecek şeyler ama ilerleyen dönemde ortadan kalkacaktır. Yeni transferler geldi, güçlü isimler geldi. Onların da uyumu sonrasında bu sorunların azalacağını düşünüyorum.''

VOLKAN DEMİREL SORUSUNA CEVAP

''18. yılım teknik direktörlükte. Dolayısıyla tavrım belli. Ben değer yapartmaya inanan bir insanım. Bir takım anlık problemler karşısında bu değerleri yıkan bir tavrım olmadı. İnsanları harcamadan ziyade kazanma daha ağır basıyor bende. Siz ısrar diyorsanız benim için karar vermek o. Ben bugüne kadar verdiğim kararlarınnın pek çoğunun sonunda doğru olduğunu gördüm. Bir taraftan Göztepe maçı, yarınki maç, Trabzonspor maçı. Bunları düşünerek karar vereceğim.''

Alper Potuk'un açıklamaları...

''İyi hazırlandık sezon başında. İyi bir dönem geçirdik. Bunun da sahaya yansıdığını düşünüyorum. Özgüven olarak da biraz daha yukarıya çıktığımızı düşünüyorum. Yeni transferler her zaman gelir, gelecektir de. Rekabet her zaman Fenerbahçe'de olan bir şey. Ben kim gelirse gelsin elimden geleni yapıp mücadele etmek istiyorum.'

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 01:30
  1. AYKUT KOCAMAN
  2. VOLKAN DEMİREL
  3. FENERBAHÇE
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