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Aykut Kocaman'dan transfer duyurusu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-1 biten Monaco maçının ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:49
Aykut Kocaman'dan transfer duyurusu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fransa’nın Monaco takımıyla 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.
        
Kocaman, İsviçre’nin Montrö kentinde Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında oynadıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
        
Karşılaşmanın ikinci yarısını iki bölüme ayırarak değerlendiren sarı-lacivertli teknik adam, "Oyuncu değişikliklerine kadar bariz üstünlük sağladılar. İlk bölümde daha çok hırpalandık, çok fazla üstümüze geldiler ancak oyuncu değişikliklerinden sonra daha enerjik bir takım sahaya çıktı. Rakibe daha çok baskı yapmaya başladık, gol gelince moral ve oyun ritmi de bize geçti. Galibiyeti kaçırdığımızı söyleyebilirim. Futbolun içindeki ilginçliklerden bir tanesiydi bu." diye konuştu.
        
Fenerbahçe’nin beklenen seviyeye geldiğini söylemenin "aşırı iyimserlik" olacağını belirten Kocaman, takımın tam olarak hazır hale gelmesinin 1,5-2 ay sürebileceğini kaydetti.
        
Deneyimli teknik adam, Isla ve Eljif transferleriyle ilgili de "İki oyuncu daha aramıza katılacak, katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 09:49
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