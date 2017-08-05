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Aykut Kocaman'dan Jeremain Lens patlaması

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Jeremain Lens hakkında 'Benim istemediğim gibi bir şey olsa Lens’e geçen sezon ki ücretinden çok daha fazla ücret niye teklif edilir ki?' açıklamasını yaptı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:37
Aykut Kocaman'dan Jeremain Lens patlaması

Fenerbahçe’nin hocası, Jeremain Lens’i kadroda tutmak için geçen sezon kazandığı ücretin daha fazlasını önerdiklerini bildirdi, “Ben istemesem niye oyuncuya teklif yapılır ki? Bana rağmen Lens’e teklif yapma durumu olmazdı. Buradaki tehlike başka. Konu farklı bir duruma götürülmeye çalışılıyor” dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz’ı eleyerek, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükseldikleri maçtan sonra basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’la anlaşan Jeremain Lens’i kendisinin istemediği iddialarına tepki gösteren Kocaman, “Benim istemediğim gibi bir şey olsa Lens’e geçen sezonki ücretinden çok daha fazla ücret niye teklif edilir ki? Fenerbahçe, Lens’e geçen seneki ücretinden daha fazlasını teklif etti. Eğer kandırılmıyorsam böyle. Bana rağmen Lens’e teklif yapma durumu olmazdı. Buradaki tehlike farklı. Konu başka bir duruma götürülmeye çalışılıyor” dedi.Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli futbolcuların oyun planına uyum gösterme konusunda büyük bir çaba harcadıklarını ifade etti. Aykut Kocaman, “Çok net bir şekilde oyuncularım ana oyunu uygulamak için çok yüksek irade gösteriyor. Bunu devam ettirecek bir takım olarak gözüküyor. Benim için en fazla mutlu eden bu” yorumunu yaptı.

‘Golcü ve stoper lazım’

Transfer çalışmalarını da değerlendiren Fenerbahçe’nin teknik patronu, “Stoperde açığımız var. Merkez forvette de problemimiz var. İki tane ana oyuncuya ihtiyacımız var, stoper ve merkez forvet olarak. Sol açık transferi şu an gündemimizde yok. Transferlerle ilgili şu an için biten bir şey yok. Bekliyoruz, ama transfer günden güne olabilen bir durum. Sen parayı da versen hemen olmuyor” ifadelerini kullandı.

‘Öfkeyle olmaz’ 

Aykut Kocaman, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan’ın, Sturm Graz maçında protestolara hedef olması için, “Büyük hedeflere giderken bizi aşağıya çekecek şeylerden kaçınmamız lazım” yorumunu yaptı. Tecrübeli hoca, “Büyük hedefler çatışmayla, öfkeyle elde edilemez. Geçen senelerden kalan bir takım şeyler var, bu net bir şekilde gözüküyor. Hepimiz bundan kaçınmalıyız” dedi. Kocaman bu durumun nasıl düzeleceği sorusuna ise “Kazanmaya devam ederek düzeltebiliriz” cevabını verdi.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:37
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