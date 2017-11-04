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Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması!

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçı sonrası istifa edebileceğinin sinyalini verdi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 22:26
Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması!

Aykut Kocaman maç sonrasında bir açıklama yaptı ve istifa sinyali verdi.

Kocaman, "11 maç 16 puan. Fenerbahçe'nin gücünün çok altında bir durum. 11 hafta itibariyle ciddi bir başarısızlık. Bu maçla da çevirmek istedik. 1-2 maç güven tazelemeye ihtiyacımız vardı. Geçen hafta, bu hafta, son dakikalarda gelen goller ciddi bir başarısızlık. Bir tarafa çekmenin anlamı yok. Bunun bir faturası olacak. Sorumlusu olacak. Her türlü başarı ve başarısızlıkta herkesin payı vardı. Burada da önce kendi tarafıma biçiyorum, kendi tarafım ve oyunculara söylemek lazım. Normalde 3-4 yılda yapılacak toplam bireysel vahim hataları biz 13 maçtır gördük. Bir şeyler yapmak, istemek, döneceğini düşünmek olmuyor, kırıldı. Bunun bir faturası var. Kendi adıma gerekeni yapacağım. Fenerbahçeliler rahat olsun." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 22:26
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