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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı

Aykut Kocaman'ın, son haftalardaki kötü performans sonrası kadroda değişikliğe gideceği öğrenildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:52
Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı

 Fenerbahçe Osmanlıspor maçıyla birlikte kadroda bir değişim bekleniyor. KameniNeustadterDirar’ın bu hafta kulübede olma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor.
Kayserispor maçında yan toplardaki zaafıyla dikkat çeken Kameni bekleneni veremedi. Bu nedenle Volkan Demirel’in hazırlandığı ifade edildi.

Galatasaray derbisindeki performansı sonrası beğeni toplasa da Neustadter, Kayseri maçında savunmadaki hatasıyla eleştirildi. Burada da Skrtel - Neustadter değişikliği yaşanacak.

Skrtel derbiye yedek başlamışken Kayserispor maçının kadrosunda yer almamıştı. Taraftarın bir bölümünün oyundan çıkarken protesto ettiği Dirar’ın dinlendirilmesi ve Alper’in oynaması planlanıyor. Böylelikle sarı-lacivertli takımda üç önemli değişiklik yapılması gündemde...

İzin yaptılar!

Kayserispor maçında iki farklı galibiyeti koruyamayan ve taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe dünü izin yaparak geçirdi. Sarı-lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı çalışma ile başlayacak. Teknik heyet izin planını geçen hafta yapmıştı. Cumartesi günkü maç için tek dinlenme gününün salı olduğuna karar verilmişti.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:52
  1. Aykut Kocaman
  2. Volkan Demirel
  3. Fenerbahçe
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