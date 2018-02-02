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Aykut Kocaman'dan flaş Valbuena kararı!

Tecrübeli hocanın, Gençlerbirliği maçında sürprize hazırlandığı ileri sürüldü. Fransız yıldızın Cumartesi günü ilk 11'de olacağı belirtiliyor.

02 Şubat 2018 Cuma 14:38
Aykut Kocaman'dan flaş Valbuena kararı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın en çok eleştiri aldığı konu Mahtieu Valbuena'yı ilk 11'de oynatmamasıydı...

Tecrübeli hocanın, Gençlerbirliği maçında sürprize hazırlandığı ileri sürüldü. Fransız yıldızın Cumartesi günü ilk 11'de olacağı belirtiliyor. 

Kocaman'ın bu kararı daha önceden aldığı ve kupadaki Giresun maçında da bu yüzden Valbuena'yı yedek soyundurduğu iddia edildi. 

Valbuena, Süper Lig'de forma giydiği son 7 maçta sadece deplasmanda Atiker Konyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 14:38
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