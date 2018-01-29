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Aykut Kocaman'dan flaş transfer isteği

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, herkes forvet transferi konuşurken "Bizim aslında stopere ihtiyacımız var. Oraya takviye yapmalıyız." dedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:21
Aykut Kocaman'dan flaş transfer isteği

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 

Kocaman şunları söyledi:

"Oyun net bir şekilde tam planladığımız gibi gitti. Çok doğru oynadık. Trabzonspor'un yapabileceği etkili organizasyonların tamamını kontrol altında tuttuk." 

"Son derece üzgünüm şu anda. Galibiyete çok yakın olduğumuz bir maçı beraberlikle bitirdik. Trabzonspor'un ilk golünün ardından maç 2-0'a da 3-0'a da gidebilirdi. 75-80'lerden sonra biraz daha toparlandık." 

"Elimizdeki iki puanı yitirdik. Maçın hakemiyle ilgili de konuşmadan olmayacak. İlk yarıda Pereira'nın çok net kırmızı kartlık bir pozizyonu vardı. İkinci yarı kendi klasının çok altında bir maç yönetmeye başladı. Ali Palabıyık'ın en büyük özelliği zorlu maçlarda kurallar neyse ona riayet etmesiydi. Ama bugün ilk yarıdaki bir taç pozisyonunda seyirciden büyük tepki alınca her şey çok değişti. Kendi kalitesine yakışmadı. Bu ülkenin en önemli hakemlerinden birisi." 

"Şu anda forvet sıkıntımız yok. Üç stoperimiz vardı, ikisi sakat. Önce gereklilikleri konuşmak lazım. Her şey on numara ve forvet üzerinden düşünülüyor. Bizim şu anda acil pozisyonumuz stoper. Oraya takviye yapmamız gerekiyor."

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 12:21
  1. Aykut Kocaman
  2. STOPER
  3. Fenerbahçe
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