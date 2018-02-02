Aykut Kocaman'dan flaş sözler: Beşiktaş'ı ve Başakşehir'i kolluyorlar!

Aykut Kocaman’ın, Akın Çorap Giresunspor’u 2-1 yendikleri kupa maçı sonrası hakemleri eleştirerek, “İki kulvarda da şampiyon olmamız zor görünüyor” demesi büyük yankı uyandırdı.



Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın haberine göre; Yakın çevresine konuşan Aykut Kocaman, Beşiktaş ve Başakşehir'in hakemler tarafından kollandığını söyledi. İşte olay yaratan açıklamasının ardında yatanlar ve kendi ağzından anlattıkları...



Yıllardır bir düzen oluşturmuşlar. Şu an Başakşehir ve Beşiktaş’ı kollayan bir düzen var! Geçen yıl Bursa maçında Quaresma’nın 3 kırmızı kartlık pozisyonuna kart vermeyen Bülent Yıldırım ödül olarak kupa finaline verildi.

Atiba 13-14 maç kart sınırındaydı kart gösterilmedi. Halbuki pozisyon olarak kart görmeye en müsait adam. Ama bize gelince tak tak tak kartlar çıkarılıyor. Ali Palabıyık ilk devredeki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çoğu kararı bizim aleyhimize olmasına rağmen sanki bizim lehimize çalışmış gibi eleştirildi. Haftalarca maç alamadı. Halbuki Beşiktaş aleyhine tek kararı Cenk’in hiç kimsenin görmediği penaltı pozisyonuydu.

"FENERBAHÇE'Yİ YAKIN ÖDÜLLENDİRİLİN"



Aynı Ali Palabıyık, Trabzon maçında iki tane yüzde 100’lük kırmızı kartı vermedi. Bu hakemlere verilmiş çok net bir mesajdır. Yani: “Fenerbahçe’yi yakın ödüllendirilin. Yaşar Kemal Uğurlu genç ve iyi hakem. Oyuncuma daha 1. dakikada sarı kartı veriyor. Bu kararında yüzde 100 haklı. Ama aynı kartı rakiplerimizin maçlarında veremiyor. Aleyhimize inanılmaz bir medya algısı oluşturuluyor. Bu, Fenerbahçe taraftarını çok olumsuz etkiliyor. 18-19 yaşında 3 tane aslan gibi genci oynatıyorum. As takımımın 5 ana karakteri sakat. Buna rağmen sanki bundan bile biz sorumluymuşuz gibi algı oluşturuyorlar.



Skrtel diz sakatlığı yaşıyor, Janssen’in milyonda bir görülecek bir sakatlığı var. Trabzon maçında Hasan Ali’nin oynaması eleştiriliyor. Kimse oyunumuzu değerlendirmiyor. Bu takım üstüne koya koya gidiyor. Ama as takımımın 5 oyuncusu yok. Onlar gelince sahadaki futbolun kalitesi de artacak.



