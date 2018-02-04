Aykut Kocaman'dan flaş Ozan Tufan itirafı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçının ardından düzenlediği basın toplantısında sürpriz bir itirafta da bulundu.

Aykut Kocaman, kadro dışı bırakılan ancak transfer döneminde kendine takım bulamayan Ozan Tufan hakkındaki soruyu da yanıtladı.

'Ozan Tufan takımda kaldı, ileride kadroda düşünüyor musunuz?' şeklindeki soruyu da yanıtlayan Aykut Kocaman, ''Kişisel olarak kimseyi kaybetmek gibi bir düşüncem yok. Temel davranış şeklim, Ozan'ın daha net karar vermesini sağlamaktı. Önümüzdeki günlerde bir değerlendirme yapma durumu olur'' cevabını verdi.

Ozan Tufan da maç öncesinde sosyal medya hesabından ''Başarılar Fenerbahçem'' mesajını paylaştı.