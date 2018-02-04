THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aykut Kocaman'dan flaş Ozan Tufan itirafı

Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçının ardından Ozan Tufan'ın yeniden kadroda olabileceğinin sinyallerini verdi.

04 Şubat 2018 Pazar 02:50
Aykut Kocaman'dan flaş Ozan Tufan itirafı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçının ardından düzenlediği basın toplantısında sürpriz bir itirafta da bulundu.

Aykut Kocaman, kadro dışı bırakılan ancak transfer döneminde kendine takım bulamayan Ozan Tufan hakkındaki soruyu da yanıtladı.

'Ozan Tufan takımda kaldı, ileride kadroda düşünüyor musunuz?' şeklindeki soruyu da yanıtlayan Aykut Kocaman, ''Kişisel olarak kimseyi kaybetmek gibi bir düşüncem yok. Temel davranış şeklim, Ozan'ın daha net karar vermesini sağlamaktı. Önümüzdeki günlerde bir değerlendirme yapma durumu olur'' cevabını verdi.

Ozan Tufan da maç öncesinde sosyal medya hesabından ''Başarılar Fenerbahçem'' mesajını paylaştı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 02:50
  1. Aykut Kocaman
  2. Ozan Tufan
  3. Fenerbahçe
  4. Gençlerbirliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    1. Bakan Albayrak’tan müjde üstüne..
    2. Rus vekilden olay açıklama!
    3. Bomba detayı deşifre oldu… Hedefte o..
    4. Terör örgütüne verdiği silahlardan..
    5. Bakan Albayrak müjdeyi verdi!
    6. Erdoğan ‘Artık güvenmiyorum’ dedi… 3..
    7. Aykut Kocaman'dan flaş Ozan Tufan..
    8. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın:..
    9. İlber Ortaylı’dan Hatay çıkışı!
    10. ABD'de gripten ölenlerin sayısı 53'e..
    11. Alex için flaş Galatasaray iddiası
    12. Real Madrid'te çöküş devam ediyor!
    13. Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal..
    14. CHP’nin kurultayına katılmayan eksik..
    15. Galatasaray ve Trabzonspor o kaleciyi..
    16. Fenerbahçe'de yönetim istifa ve Ali..
    17. Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 2 puan..
    18. Düşürülen Rus uçağı ile ilgili ABD’den..
    19. Ne bekliyor insanlar! Buraya gelip..
    20. Aykut Kocaman: Giresun'da söylemiştim..
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı
    İran'dan flaş Türkiye açıklaması
    İran'dan flaş Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    Rusya açık açık uyardı! 'Hedef alırız'
    Rusya açık açık uyardı! 'Hedef alırız'