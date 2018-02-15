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Aykut Kocaman'dan flaş açıklama! 'Asıl rakibimiz Galatasaray'

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman şampiyonluk yolunda en büyük rakiplerinin Galatasaray olduğunu söyledi.

15 Şubat 2018 Perşembe 14:05
Aykut Kocaman'dan flaş açıklama! 'Asıl rakibimiz Galatasaray'

Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışının röntgenini çekti. Medipol Başakşehir'i yenerek Süper Lig'de şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe'de 'liderlik' hesapları başladı. Aykut Kocaman, ilk yarıda Galatasaray ile 8 puana çıkan farkın kapanacağını söylemiş ve tahmininden haklı çıkmıştı.

Sarı-lacivertli çalıştırıcı şimdi de yakın çevresine, yarışta en büyük rakiplerinin Galatasaray olduğunu belirtirken, liderlik içinse 27'nci haftayı işaret etti. İşte 'Kocaman' analiz:

BEŞİKTAŞ GÖTÜREMEZ

"Başakşehir'de önümüzdeki süreçte çözülme başlar. 30. haftaya kadar 10 puan daha kaybedebilirler. Tecrübeleri de şampiyonluk için yetersiz... Beşiktaş'ın ise çok zorlu deplasmanları var. Sırasıyla, Konya, Trabzon ve Başakşehir'e gidecek. Galatasaray'la da rakip sahada oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi'nde yıpranacaklar. Bu yükü sonuna kadar taşıyamazlar..

YETER Kİ BİZ KAZANALIM

"En önemli rakibimiz Galatasaray. Fikstürde çok büyük avantajları var. Bizimle oynayacakları derbiye kadar kolay kolay puan kaybetmeyeceklerdir. O maça kadar minimum 10 puan toplarsak, derbide onları yakalama şansımız doğar... Ertesi hafta (27. hafta) onlar Trabzonspor ile oynayacaklar. O maçın sonucuna göre liderliği devralabiliriz. Yeter ki biz bu süreçte kendi maçlarımızı kazanalım."

Kaynak:Sabah

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 14:05
  1. Aykut Kocaman
  2. Fenerbahçe
  3. Galatasaray
  4. şampiyonluk
  5. futbol

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