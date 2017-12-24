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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim yanıtı

Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 17. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

24 Aralık 2017 Pazar 10:39
Aykut Kocaman'dan Fatih Terim yanıtı

Zorlu 90 dakikanın oynandığı Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor’un 3 senedir çok alışık olduğu oyunu kendilerine karşı oynadığını ve istediklerini elde edemediklerini söyledi.

Süper Lig’de devre arasına galibiyetle ve 35 puanla girmek temel niyetiyle maça çıktıklarını dile getiren Kocaman, “Sonuç dışında oyunun buraya gidebileceğini tahmin ediyordum. Rakip kaleci ve stoperlere sağlıklı baskıyı götüremeyince Konyaspor hemen hemen 3 senedir çok alışık oynadığı oyunu bize karşı oynadı. Alan belirlediler sağlıklı bir şekilde oynadılar. 20-25 dakikalık bölüm bizim yeterli baskıyı rakip üzerinde oluşturamamamızla geçti. İlk yarı aslında bir tık beklediğimizden düşük geçti. İhtiyaçlarda söz konusu olunca sanki 1-0 maçı gibi gözüküyordu. Konyaspor ikinci yarıya daha saldırgan başladı, 5-6 dakika böyle geçti sonra tam oyunu dengeledik istediğimiz kıvama getirirken basit hata gollerinden bir tanesi geldi ve bu rakibin direncini artırdı ve bizi bir adım geride bıraktı. Rakibi oyundan düşürme ve 3 puana gitme yolu 70. dakikadan sonra tamamen ablukaya da aldık ama istediğimiz elde edemedik” dedi.

'TAKVİYE İÇİN DOĞRU OYUNCUYU BULMAK GEREKİYOR'

Aykut Kocaman, ilerleyen haftalarda Fenerbahçe’nin ikinci yarılarda düzenli ve ısrarlı oyunla bütün maçlarını kazanacağını dile getirerek, ‘Takviye olacak mı?’ yönündeki soruyu, “Bir takım eksikler var ama takviye çok kolay değil, isteyeceğiz. Takviye için doğru oyuncuyu bulmak gerekiyor” diyerek cevapladı.

FATİH TERİM SORUSU

Aykut Kocaman, bir gazetecinin "Fatih Terim rakipler için iyi mi yoksa kötü mü oldu?" sorusunu, "Bu soru için herhangi bir yanıtım yok. Bekleyip göreceğiz" diye cevapladı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 10:39
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