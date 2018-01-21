Aykut Kocaman'dan çarpıcı şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman , Göztepe'yi yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Aykut Kocaman , Başardık, bir taraftan bakarsanız böyle. Saha içerisinde oyundan anladığım ve bekletimi anlatmaya çalışırken, işimizin biraz zorunluluğun da ötesinde olduğunu düşünüyorum. En başta kendi takımımıza bakalım. 18 maç, Konyaspor maçı ve Göztepe maçı. En büyük rakibimiz sanırım kendimiziz. Rakibimiz iyi bir takım ve kalite olarak iyi kurgulanmış. Zaman zaman sertlik de yaptılar. Rakip pozisyona girmeden biz golü armağan ettik. Bu sezona damga vuran bir şey gibi görünüyor." dedi.

Taraftarların oyuncuları ıslıklamasıan isyan eden Aykut Kocaman , "Maçın öncesinde tribünlerin ve soyunma odasının heyecanlı olduğunu söylemiştim. Bir takım eksikler vardı, bu eksikler heyecanla kapanırsa, mükemmel olurdu. Taraftarın gücüyle rakibin üzerine gittik ve takım yapmaya çalıştıkları şeyleri yaptığında iyi sonuçlar alıyoruz. İşler tersine gidince, tam tersi oluyor. Bir anda oyunculara doğru dönüyor. Belli bir grup seyirci diye ayırmak lazım sanırım. Beklentilerini biliyoruz ama oyuncuyu sürekli ıslıklamak doğru değil. İyi ya da kötü yapıyorlar ama canla başla yapıyorlar. Biz rakip değiliz. Bu takımın en büyük gücü taraftarı. Böylesine kritik bir dönemde olmamalı. Konyaspor ve Başakşehir maçlarında bir top gol olsa, bu takım liderdi. Biz başka takım değiliz. O ıslıklayanlar, şampiyonluk istiyorlarsa, kendilerine baksınlar. Bu çekişmeyi bitirmemiz lazım. Keşke 90+4'te Mathieu Valbuena 'nın vuruşu da gol olsaydı." ifadelerini kullandı.

Hakem Ümit Öztürk'ü de eleştiren Kocaman, "Hakem düzgün bir çocuk ama başka sahada başka yönetimleri, bu sahada bu yönetimi ve bizim başka sorunlarımız varken, durum böyle oluyor. İyi bir hakem ama başka sahalarda bu kadar dirençli gözükmüyor. Gayet doğal, kendi içinde sıkıntı yaşayan ve kendini yemeye çalışan bir grubu temsil ediyoruz." diyerek tepkili açıklamalar yaptı.