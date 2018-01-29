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Aykut Kocaman'dan Ali Palabıyık'a sert tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Aykut Kocaman, maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 00:34
Aykut Kocaman'dan Ali Palabıyık'a sert tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜZGÜNÜM, GOLDEN SONRA 2-0, 3-0..."

Üzgün olduğunu belirten Aykut Kocaman "Gole kadar A'dan Z'ye demeyelim ama her şey çok net bir şekilde tam planladığımız gitti. 2-3 farklı öne geçme şansı yakaladık, çok doğru oynadık. Trabzonspor'un etkili organizasyonlarını kontrol altında tuttuk. Bu bölüm her türlü galibiyete yakındık. Son derece üzgünüm, galibiyete yakın olduğumuz oyunu beraberlikle bitirmek zorudna kaldık. Golden sonra doğal düzenimiz bozuldu. Takımı kurtarma düşüncesi ön plana çıktı, bireysellik ön plana çıktı. Trabzonspor'un ilk net pozisyonu gol oldu. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama golden sonra 2-0, 3-0 olabilirdi. Elimizdeki iki puanı yitirdik, bize önemli katkı sağlayacak iki puanı kaybettik." dedi.

KOCAMAN'DAN ALİ PALABIYIK TEPKİSİ

Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarını eleştiren Aykut Kocaman "Maçın hakemi ile ilgili konuşmadan olmayacak. Pereira'nın hemen hemen her maç, neyse o tarafı bizi ilgilendirmiyor ama çok net kırmızı kart. Pereira ile Kucka kırmızı. İkinci yarı Fernandao da kırmızı olabilir. Ali Palabıyık kendi kalitesinin altında maç yönetmeye başladı. Geçen sene Konya maçında kırmızı kartı da hataydı ama o insani bir hata. İçeride bizi ve seyircimizi memnun etmediği gibi deplasmanlarda oynayan takımlara doğru kararlar vermiyor. Bir taç pozisyonu oldu, seyirci tepki gösterdi ve ondan sonra her şey değişti. Ona yakışmadı, Ali Palabıyık ülkenin en önemli hakemlerinden bir tanesi. Kendini kontrol etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 00:34
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