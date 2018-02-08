Aykut Kocaman'a bir kötü haber daha!

İsmail Köybaşı'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Tecrübeli sol bekin bu hafta oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyeceği belirtildi.



İsmail, Gençlerbirliği maçı öncesi antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bu maçta kadroya alınmadı. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kasığından yaşadığı problemin tam olarak geçmediği ve tedavisine devam edildiği öğrenildi..



İsmail bu sezon çıktığı 13 maçta 3 asistlik katkı verdi.