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Aykut Kocaman yıldız oyuncuyu istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni sezonun takımını kurmak için çalışmalarda bulunurken takımdan ayrılması gündemde olan Fernandao için flaş bir karar verdi.

27 Haziran 2017 Salı 12:09
Aykut Kocaman yıldız oyuncuyu istiyor

Fenerbahçe'de Brezilyalı golcü Fernandao'nun durumu netleşiyor. Yunan ekibi Olympiakos'un kiralık olarak istediği futbolcu için Aykut Kocaman, kararını verdi.

30 yaşındaki futbolcuyu kulübe iyi bir teklif gelmemesi halinde planları arasında tutan başarılı teknik adam yöneticilere, "Fernandao, Süper Lig için, çok güçlü bir santrafor. İyi de bir alternatif. İyi bir teklif gelmediği sürece onu takımda görmek istiyorum" dediği ifade edildi.

Fernandao'nun kariyerini sarı lacivertlilerde sürdürmek istediği öğrenilirken Brezilyalı futbolcunun transfer ihtimali şimdilik ortadan kalktı. Brezilyalı golcü geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maça çıkarken 19 gol atma başarısı gösterdi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 12:09
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