Aykut Kocaman yıldız futbolcuya net konuştu:Seni maça çıkartmam!

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Mehmet Ekici’nin yeniden sakatlanmasından çekiniyor. İlk yarıyı neredeyse pas geçen yıldızın, 2. devrede sorun yaşamasını istemeyen deneyimli hoca, öğrencisiyle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:



“Sakatlığın yavaş yavaş geçiyor. Senin 2. yarı planlarımızda önemli bir yerin var. Bu yüzden hiç risk almadan ilerleyeceğiz. Tam anlamıyla hazır olmadan maça çıkartmam seni. Ne zaman 4x4’lük olursun, o zaman oynarsın.”



Kaynak:Vatan