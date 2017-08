Aykut Kocaman: Problem Topal ve Josef değil!

Fenerbahçe'nin Vardar ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı öncesinde Skrtel ve Aykut Kocaman basın toplantısı düzenledi.



Fenerbahçe'nin stoper transferini mutlaka yapması gerektiğini ifade eden Kocaman, "Sayısal olarak söylüyorum, Giuliano ve Soldado girince pozisyon tamamlamımızı yaptık. Adaptasyonu bekleyeceğiz. Başka şansımız yok. Mutlaka ama mutlaka stopere ihtiyacımız var. Vardar maçında Topal'ı stopere çekmemizin nedeni bu. Oraya elverişli oyuncuları değerlendiriyoruz. Temel pozisyonu stoper olan 2 oyuncumuz var. Stoperi tamamlamamız gerekiyor. Transferin sonlarına yaklaşırken, sadece bizim istediğimiz ve gitmesini istediğimiz oyuncular değil. Gitmek isteyenler oluyor sizden, sizin istediklerinize talipler oluyor. Bekleyip görmek de fayda var" şeklinde konuştu. Vardar karşısında turun formülünü de veren Kocaman, "Turu geçmek için en az 2 gole ihtiyacımız var. Yarınki maçta da hedefleyerek devam edeceğiz. Atmak önemli ama yememek, atmak kadar önemli. Yemediğimiz her dakika atacağımız 1 gol turu ortaya getirecektir. Dolayısıyla, 2-3-4 tane ya da rakamlar söylemeyelim, öncelikli adam yememek. Yemeden atarsak tur ortaya gelecek. Sonrası irade, irade, irade, isteme ve ötesi" dedi.



"YEDİĞİMİZ İKİNCİ GOL BİZİM İÇİN YIKICIYDI"



Vardar maçını değerlendiren Aykut Kocaman, "Öncelikli olarak gruplarda oynamak istiyoruz. İlk tur gayet iyi geçti. İkinci turun ilk maçında hiç beklemediğimiz kadar kötü bir skor aldık. Bütün oyuna bakarsak, kontrol ettik. Gol atabilecek, avantaj sağlayabilecek ortalar, şutlar yakaladık. Ancak, oyunun içinde kabul edilir bir takım şeyleri yapmak ister yapamazsınız, futbol sürprize açık. Rakibimizin eksik kalmasından sonra yediğimiz gol yıkıcıydı. Turu zora sokan olaylardan biri oldu. Yediğimiz son golün, kendi kendimize yarattığımız golü çıkarmak için büyük bir çaba göstereceğiz" dedi.



VAN PERSIE Mİ OYNAYACAK, SOLDADO MU?



Van Persie ve Soldado'dan hangisini tercih edeceği hakkında da konuşan Kocaman, "Yarın akşama kadar, zor ve maçla ilgili çözülmesi gereken soru bu olacak. Kaledeki tercihlerin ötesinde en önemli soru burası. Şunu söylememde fayda var. Hemen hemen herkes kadar futbolu seven, futboldaki herkes kadar başlamanın önemini biliyorum. Bunun kadar önemli olan bitiren takım. Biraz maçları, aynı zamanda Trabzonspor maçı için bunu söyleyemeyeceğim, Graz maçları, Göztepe maçları, Vardar maçı belki, problemimiz başlayan takımlardan çok, sonraki hamlelerde bunu sürdürme ve artırma şansımızın olmaması. Trabzon maçı bunun tam tersiydi. Giuliano oyuna girdikten sonra aldığı pozitif rol, top alma sayısı, dönüşleri, aktarması, çok da şanssız bir şekilde yenilen gol olmasına rağmen kaliteli oyuncular oyunun ritmini yakalayarak son derece travmatik maçı doğru oynanan bir maça çevirdiler. Bu çok üzerinde düşeceğimiz bir konu. Oyuncuların fiziksel ve ruhsal durumu için çalışıp başlayacak kadrodan çok, bitirecek kadroyu düşüneceğim. Bu daha önemli. Son maçlar şunu gösteriyor ki, fiziksel anlamda 1 adım daha attık. Yerleşim olarak doğruya giden haller var. Bütün bunlar yan yana getirip, tur maçında 1 golden sonra daha da ritm artırmak önemli. Şu andaki soru aslında bu. Maçı düşünürken, sadece başlangıç olarak düşünmüyorum. 1 adım önde olan, esas olan bitiren takım. Özellikle, lig ve bu tip maçlarda. Düşüş anlarında kuvvetli kalan takım fark yaratıyor. Pek çok maçta böyle oluyor. Umarım, biz de başarırız" ifadelerini kullandı.



"YENİ TRANSFERLERİ MONTE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Yeni transferleri takıma monte etmeye çalıştıklarını vurgulayan Kocaman, "Açıkçası yaşadığımız dönem, büyük bir sürpriz değil. 9-10 oyuncu geldi. Onları adapte etmeye çalışıyoruz. Yeni bir oyun inşa ediyoruz. Pek çok sıkıntı var. Bu dönemin sıkıntısız olmayacağını düşünmedim. Bu sıkıntılı dönemi geçirirken, kabul edilebilir skorlar istiyordum. Bu dönemi idare etme açısından bir takım skor beklentilerim vardı. Bu olmadı. Son 3 maçta kalemize 20 şut atıldı. Ortalamanın altında sayılır. Kaleyi bulan şut sayısı 8. Yediğimiz gol sayısı 6. Şöyle, son 3 senenin rakamlarına baktım. Ligimizde atılmış şut ve gol sayısı. Birbirine yakın rakamlar çıktı. Hemen hemen 8 şuttan 1'i gol buluyor. Kaleyi bulan şutlardan 3.5'da 1 gibi bir ortalama var. Bizim maçlarda atılan her şut gol oluyor. Oyuncu üzerinden gidebiliriz bunu açıklamak için" şeklinde konuştu.



"ŞU ANDA ÇALIŞMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"



Şu anda çalışmaktan başka şanslarının olmadığını ifade eden Kocaman, "Hayatın içinde kontrol edebildikleriniz var, bu oyunun içinde de var. Kontrol edemedikleriniz faktörler var, futbolda da böyle. Bu hata oranı böyle gitmeyecek. 3 senelik periyoda bakınca rakamlar birbirini yakalıyor. Pek çok şey birbirini izleyen yörüngede gidiyor. Yeni şeyler, yeni oyuncular ve yeni düzen yaratırken bu durumlar sıkıntı oldu.Hayatın içerisinde bu dönecek. Böyle gitmeyecek. Bir ortalama var. Sabırla, inatla, bilgiyle çalışarak, sürekli tekrar yaparak bu ortalamaları kendi lehimize çevireceğiz. Şu andan itibaren başka bir şansımız yok" dedi.







MEHMET TOPAL VE JOSEF DE SOUZA KONUSU...



Mehmet Topal ve Josef'in yan yana oynamasını da değerlendiren Kocaman, "Psikolojik olarak, bu düşünceyi dışlamak reddetmek mümkün değil. Sportif olarak bakılınca, başka bir gerçek karşınıza çıkıyor. Sadece Fenerbahçe'nin değil, futbolun da bir gerçeği var. Futbol topla oynanan bir oyun. Topun hakimiyetini ve kullanma kalitenizi ne kadar artırırsanız o kadar başarılı ı oluyorsunuz. Topu kullanmak kadar topu kazanmak da önemli. Problemler olduğu zaman tek odaklı oluyoruz. Ana problemimiz bu gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin temel problemi, sadece Josef ve Topal'ın yanyana oynaması değil, oyuna bakış ve sonuca gitme anlamında öndeki oyuncuların skor yapma sıkıntısı var. Bu oyuncular birincil olarak skordan sorumlu oyuncular değil. Bu işin iki boyutu var. Bunu çözmek için çalışıyorum. Bir şeyleri bozarak yapmak değil, olanın üstüne çıkıp yapmak daha sağlıklı. Bu benim tarzım. Bunun farkındayım. Bunun için çaba harcadığımın bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.



"BİR KAÇ MAÇ DAHA BENZER SIKINTILAR YAŞANABİLİR"



Fenerbahçe'de birkaç hafta daha benzer sıkıntılar yaşanabileceğini belirten Kocaman, "Yüksek irade, çalışma ve kalite var bu takımda. İçerideki son 2 maçımızda Graz ve Trabzonspor maçlarında, harika bir enerjisi olan taraftar grumuz var. Bu enerjinin zaman zaman tepkisel bir hali de var. Çoğu zaman takımı ittirdiler. Yediğimiz ikinci gol, çok yıkıcıydı. Taraftarı da aşağı çekti. Ona net bir reaksiyon verdi taraftar. Fakat, taraftar ayağa kalktı ve takımı diriltti. Takımın son 15-20 dakikasındaki kuvvetli halinin ana etkeniydi taraftar. Hayatın içinde bilemediğimiz nedenler de var, şanssızlık, tesadüf vs. Bütün bunların ötesinde bunu aşabilme gücü, yeteneği, iradesi ve taraftarın kuvvetli enerjisine sahibiz. Fenerbahçe, buradan çıkma isteğini gösteriyor Fenerbahçe, Birkaç maç daha benzer görüntüler olabilir. Sıkıntılar olabileceğinin farkındaydım, gözlemliyordum" şeklinde konuştu.



"EN KÖTÜ ŞEY PROTESTO EDİLMEK"



Futbolcu için en kötü şeyin kendi taraftarınca protesto edilmesi olduğunu vurgulayan Kocaman, "Benim bu antrenörlükteki en büyük avantajım, uzun bir futbolculuk dönemim oldu. 16 yıl profesyonel futbol oynadım. Oynadığım dönemdeki duyguları mümkün olduğu kadar unutmamaya çalıştım. Anlamaya ve aktarmaya çalışıyorum. O günküler ile bugünküleri harmanlamaya çalışıyorum. Ne olursa olsun, herhangi ahlaki bir problem olmadığı sürece en büyük futbol yükü, sıkıntı, sorun kendi taraftarı tarafından protesto edilmek. Bu sadece Fenerbahçe'ye ait değil. Tüm takımlar, tüm futbolcular için böyle. Bunun yarattığı sonuçlar, sorumluluk almaktan kaçmaya varıyor. Protestodan kaçmak için sorumluluk almamaya çalışıyorlar. Bu birkaç oyuncuya çıkınca, son dakikalardaki son nefes problemi ortaya çıkıyor. Son nefesini tutan maçları kazanır. Erken protesto edilmemek için sorumluluğu bırakınca oyuncu, güç dengeleri değişiyor. Bunu kırmak, yıkmak bizim elimizde. Önce iyi sonuç almaya çalışacağız. Bu dönemi hızlı ve kısa bir şekilde atlatmalıyız. Sonra da bu sonucun üzerine oyuncu, taraftar arasındaki birbirini çoğaltan ve birbirini iten durumu güçlendireceğiz. Başka da şansımız yok. Bizim işimizin bir parçası da inancı ve iradeyi ortaya koymak" dedi.



SKRTEL: ÇOK UCUZ GOLLER YEDİK



Fenerbahçe'de oynamanın en büyük motivasyon olduğunun altını çizen Skrtel, "Hepimiz ilk karşılaşmadan nasıl bir skorla ayrıldığımızı biliyoruz. Fakat, hala bir 90 dakika var. Yeteneklerimize ve turu getirecek skoru alacağımıza inanıyoruz. Kolay bir maç olmayacak. Böyle turnuvalarda kolay maç yoktur zaten. İlk maçta daha iyi olan taraf bizdik ama kalemizde ucuz goller yedik. Bu mücadelemize devam edersek bizim için gelecek daha iyi olacak" dedi.



"MOTİVASYON FENERBAHÇE'DE OYNAMAKTIR"



Hataları bir kenara bırakmak zorunda olduklarını vurgulayan Slovak yıldız, "Futbol böyle bir oyun. Bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz ama üretmeye çalışırken hata yapabiliyorsunuz. Yaptığımız işin bir parçası bunlar. Fakat, bu hataları bir kenara bırakmamız lazım. Çalışmayı en iyi şekilde sürdürmeliyiz. Motivasyona zaten gerek yok. Motivasyon Fenerbahçe'de oynamaktır, Fenerbahçe forması giymek ve Fenerbahçe ile Avrupa'da mücadele etmektir" şeklinde konuştu.



"YETERİNCE İYİ VE TECRÜBELİ OYUNCULARIMIZ VAR"



Son maçlarda şansız olduklarını ifade eden Skrtel, "Duran toplarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Aynı şekilde devam etmeliyiz. Pozisyonlara girdik ama yeterince sayıda golle sonuçlandıramadık. Bu noktayı geliştirmemiz lazım. Birbirinizle uyum açısından, daha iyi anlayabilmeniz ve yapabilmeniz açısından aynı savunma ikilisi şeklinde olmak daha iyidir. Bu karar bize kalmadı. Ne benim ne de takım arkadaşlarımın belirleyebileceği bir karar. Tek düşüncem, sahaya kim çıkarsa çıksın en iyi katkıyı verebilmek. Yeterince iyi ve tecrübeli oyuncumuz fazla. Şansı da biraz artık kendimize çekebilmeliyiz. Son karşılaşmalarda bizim için eksik olan buydu" ifadelerini kullandı.



"İLK MAÇTAKİ GİBİ OYNARSAK KAZANIRIZ"



Bireysel hatalardan uzaklaşmaları gerektiğinin de altını çizen Skrtel, "Oynadığınız maçlarda iyi skor alabilmeniz için geride sağlam, önde daha etkili olmanız gerekiyor. Yediğimiz goller ise hatalardan, bireysel hatalardan kaynaklanıyor. Bizim yapmamız gereken bu hataları önlemek. Nasıl yaptığımızı anlayıp ona göre çalışmak. Yarın tek düşüncemiz bu olacak. İlk maçta oynadığımız gibi oynar, yine fazla gol pozisyonu bulur değerlendirirsek başarılı bir sonuç alırız" dedi.