Aykut Kocaman onun peşini bırakmıyor!

KonyaSpor’un lig 3.’sü olduğu ve tarih yazdığı geçen sezonda Yeşil-Beyazlı formayı giyen Abdou Razack Traore, yazın Karabük’e geri dönmüştü. Konyaspor’un tüm çabalarına rağmen Karabükspor’un bonservisini vermediği Traore, bu kez takımından ayrılıyor.
Aykut Kocaman ısrarla istiyor
Sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen, Mavi-Ateş’e adeta rest çeken Traore için Konyaspor yeniden devrede. Aykut Kocaman, ilk yarıda çıktığı 12 maçta 7 gol atan Fildişili futbolcuyu ısrarla istiyor. Yönetim oyuncuyla görüşmelere başlamış durumda. Öte yandan Lorient’in kanat oyuncusu Moryke Fofana ile anlaşan Konyaspor, Fransız kulübüyle pürüzleri gidermeye çalışıyor. 25 yaşındaki Fofana, takımın kampına katılmak için tarafların el sıkışmasını bekliyor.
KonyaSpor’un lig 3.’sü olduğu ve tarih yazdığı geçen sezonda Yeşil-Beyazlı formayı giyen Abdou Razack Traore, yazın Karabük’e geri dönmüştü. Konyaspor’un tüm çabalarına rağmen Karabükspor’un bonservisini vermediği Traore, bu kez takımından ayrılıyor.