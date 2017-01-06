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Aykut Kocaman onun peşini bırakmıyor!

Yeşil-Beyazlılar, sezon başında olduğu gibi yine Abdou Razack Traore’nin peşinde. Karabükspor’la ipleri koparan Fildişili yıldızı, Aykut Kocaman ısrarla istiyor.

Aykut Kocaman onun peşini bırakmıyor!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 08:37
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KonyaSpor’un lig 3.’sü olduğu ve tarih yazdığı geçen sezonda Yeşil-Beyazlı formayı giyen Abdou Razack Traore, yazın Karabük’e geri dönmüştü. Konyaspor’un tüm çabalarına rağmen Karabükspor’un bonservisini vermediği Traore, bu kez takımından ayrılıyor.

Aykut Kocaman ısrarla istiyor

Sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen, Mavi-Ateş’e adeta rest çeken Traore için Konyaspor yeniden devrede. Aykut Kocaman, ilk yarıda çıktığı 12 maçta 7 gol atan Fildişili futbolcuyu ısrarla istiyor. Yönetim oyuncuyla görüşmelere başlamış durumda. Öte yandan Lorient’in kanat oyuncusu Moryke Fofana ile anlaşan Konyaspor, Fransız kulübüyle pürüzleri gidermeye çalışıyor. 25 yaşındaki Fofana, takımın kampına katılmak için tarafların el sıkışmasını bekliyor.

 
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